La nena i la paloma

La petita li treu el menjar de la boca a un colom La reacció ha provocat rialles, però també moltes crítiques

Actualitzada 05/03/2018 a les 18:11

En forma de vídeo o de gif, sigui com sigui, són imatges que, inevitablement, voldràs veure un cop darrere de l'altre. La prova és que, en qüestió de dies, ja s'han convertit en virals a les xarxes socials.

Sembla una escena del tot normal. Una nena li està donant menjar als coloms acompanyada de la seva mare. El que sorprèn, però, és la reacció inesperada de la petita quan un dels coloms agafa un dels trossos de pa que la mare té a la mà. De sobte, la nena agafa fort el cap de l'animal i li treu el menjar de la seva boca per posar-se'l a la seva. Un vídeo que ha despertat el somriure de molts, i el desacord d'altres, qui critiquen la reacció de la petita per agafar de manera "violenta" a l'animal.