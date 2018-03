Irlanda coberta de neu

Els carrers de la localitat irlandesa de Wexford s'omplen de neu L'accés a establiments i habitatges és molt dificultós

Actualitzada 05/03/2018 a les 19:08

Els forts temporals de neu acostumen a deixar cada any imatges insòlites. Aquest vídeo és un exemple més. És realment sorprenent la quantitat de neu que s'ha arribat a acumular en aquests carrers de la ciutat de Wexford, una localitat d'Irlanda, on el temporal fa dies que està afectant considerablement a tot el país. Els accessos a la majoria d'establiments i habitatges és pràcticament impossible i tot el mobiliari urbà està exageradament cobert de neu. "Veure per creure".