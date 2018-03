Una mare li fa una broma innocent al seu fill El nen s'enfada, però ella no es pot contenir el riure

Actualitzada 02/03/2018 a les 17:28

Una mare es "burla" del seu fill mentre canten una coneguda cançó de l'artista Maluma. La mare comença cantant la frase "Tú me partiste el corazón" mitjançant una ampolla que simbolitza el micròfon. Immediatament, li cedeix "el micròfon" al seu fill perquè segueixi cantant la cançó i, de sobte, estreny l'ampolla i li cau un raig d'aigua a la cara. El nen, com era previsible, s'enfada amb la mare, però ella no es pot contenir el riure.