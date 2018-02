Polítics canten per promocionar el Mamapop

Diverses personalitats polítiques s'uneixen per cantar: "T'he trucat per dir t'estimo" El 10 de març se celebrarà l'espectacle Mamapop Hollywood al Centre de Congressos d'Andorra la Vella

Actualitzada 26/02/2018 a les 18:56

Torna l'espectacle musical Mamapop a Andorra per mobilitzar la societat en vers el càncer de mama. Aquest any, el vídeo promocional l'han protagonitzat diverses personalitats polítiques, que s'han unit per cantar: "T'he trucat per dir t'estimo". Han participat Olga Gelabert, Mònica Codina, Jordi Cama, Xavier Albert, Silvia Bonet, Carles Flinch, Rosa Gili​, Gerard Alís, Mònica Bonell​, Maria Martisella, Claudia Cornella, Ferran Costa, Judith Pallarès i Jordi Gallardo en un vídeo ple de música i diversió. En la promoció del concert també han col·laborat els professors d'Inlingua Andorra.

El 10 de març se celebrarà l'espectacle Mamapop Hollywood al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, on es podrà gaudir dels temes més emblemàtics de Hollywood a benefici de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRB).

