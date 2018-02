Moment inoportú per hidratar-se

El porter del MSV Duisburgo va decidir beure aigua i l'equip contrari li va marcar un gol Tot i l'equivocació, el seu equip va aconseguir guanyar el partit

Actualitzada 26/02/2018 a les 11:05

El porter del club de futbol alemany MSV Duisburgo, Mark Flekken, va protagonitzar un moment força peculiar durant el partit del passat cap de setmana contra el FC Ingolstadt 04. L'escena va deixar als assistents i a la resta de jugadors totalment sorpresos. I és que en el moment 18 del partit, Flekken va donar l'esquena al camp per beure aigua d'una ampolla que tenia a la porteria. Va decidir hidratar-se en aquell moment, ja que el seu equip acabava de marcar un gol. Del que Flekken no s'havia adonat és que el gol havia estat anul·lat i que l'equip contrari estava posant en marxa un contraatac. Quan el porter es va donar la volta, ja era massa tard. Stefan Kutschke li havia marcat un gol sense dificultats. El gol suposava un empat en el marcador. Tot i l'anècdota, el partit va acabar amb la victòria del MSV Duisburgo per 2-1.