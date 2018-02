Ensurt, crit i insult

Una filla grava la reacció del seu pare duant dues setmanes Gairebé en totes les ocasions el pare reacciona de la mateixa manera

Una filla grava la reacció del seu pare durant dues setmanes cada cop que l'espanta amb el soroll d'un canó de confeti. El més curiós és que gairebé en totes les ocasions el pare reacciona de la mateixa manera. Primer s'espanta, després crida i, una vegada ja sap el que ha passat, es desfoga amb un insult. Això sí, des del total afecte i respecte cap a la seva filla. Ella, òbviament, no pot contenir el riure.

Però per qui no s'hagi fixat, en el segon 28 del vídeo, el pare no només reacciona cridant... S'escolta un soroll una mica estrany, oi? Tan espantat estaria? Sembla que sí!