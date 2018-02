Tombarella per impressionar

El petit intenta cridar l'atenció d'una nena amb una tombarella fallida El vídeo ha aconseguit entendrir a milers d'usuaris

Actualitzada 23/02/2018 a les 17:18

Intentar impressionar a algú no sempre acaba sortint com tenies planejat. És el cas d'aquest petit que, per "seduir" a una nena que es trobava al mateix parc infantil que ell, va intentar fer una ràpida tombarella lateral, després de veure l'actuació d'un altre nen pocs segons abans. El resultat, però, no va ser l'esperat. Això sí, el vídeo desperta molta tendresa i ha provocat les rialles de milers d'usuaris.