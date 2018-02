El primer vídeo viral de la història

Es compleixen 20 anys del primer vídeo viral a internet A les imatges apareix un treballador que perd els nervis quan l'ordinador deixa de funcionar

Actualitzada 23/02/2018 a les 17:44

Fa 20 anys que un vídeo es convertia en "viral" a internet i que, sense saber-ho, marcaria un abans i un després. El vídeo es va gravar l'any 1996 per una càmera de vigilància, on es pot veure un treballador fent servir un ordinador. De sobte, la màquina li deixa de funcionar i l'home perd el cap. S'aixeca immediatament i, amb l'ajuda del teclat, comença a donar cops a l'ordinador fins que l'aparell cau a terra.

Per sorpresa de molts, després d'un temps, es va conèixer la realitat de les imatges. I és que es tractava simplement d'una campanya publicitària de l'empresa tecnològica Loronix que buscava promocionar un nou sistema de gravació per a oficines.

Fins al 2006 el vídeo no es va publicar a Youtube, però en pocs mesos va aconseguir més de dos milions de reproduccions. El protagonista del vídeo, segurament sense voler-ho, es va convertir en font d'inspiració per a futurs youtubers.