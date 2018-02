Un home prepara al seu gos per viatjar en moto Un clar acte d'amor i generositat

Actualitzada 21/02/2018 a les 17:46

Les imatges d'aquest home preparant durant tres minuts al seu gos per viatjar en moto s'han tornat virals a les xarxes socials. El propietari de l'animal el prepara per protegir-lo de fred i el col·loca de tal manera que es trobi segur un cop pujat a sobre del vehicle. Un clar acte d'amor i generositat.

El vídeo va ser gravat des d'un balcó i s'escolta a diverses persones rient per l'escena que estan presenciant.