La reacció d'un home quan s'assabenta de la seva edat

L'home no es creu que té 98 anys Tot i el pas del temps, segueix gaudint d'un sorprenent estat de l'humor

Actualitzada 19/02/2018 a les 12:51

El temps passa volant, i si no que li diguin a aquest home de 98 anys, que, sense voler-ho, s'ha fet força popular a les xarxes socials. En el vídeo es pot escoltar com el seu nét li pregunta si sap exactament quina és l'edat que té. La resposta de l'home és: 79 anys. El nét, però, li diu que s'equivoca i li fa comptar fins que arriba als 98, ja que és l'edat correcte. L'home se sorprèn totalment i ho expressa així: "No tinc 98 anys, déu meu! Com he pogut fer-me així de vell tan ràpid?" En el vídeo es pot comprovar que l'home, tot i l'edat avançada i les faltes de memòria, gaudeix d'un sorprenent estat de l'humor.