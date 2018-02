Diversió entre un poni i un gos

El poni porta sobre el seu llom a un petit gos El vídeo ja ha aconseguit més de 6 milions de reproduccions

Actualitzada 19/02/2018 a les 11:55

Va succeir a l'estat de Misuri, als Estats Units. Una dona va sortir a sopar amb el seu marit i amics. Quan va tornar a casa seva, es va trobar una escena força surrealista: el seu poni Cricket portava sobre el llom el petit gos del seu veí. Es va quedar tan sorpresa que va decidir treure el telèfon mòbil per gravar el moment. Al gos se'l veia totalment còmode i feliç sobre el poni i aquest no tenia problema en portar-lo d'un lloc a l'altre. El vídeo, amb més de 6 milions de reproduccions, s'ha convertit en tot un fenomen a les xarxes socials, fins al punt que la propietària del poni ha hagut de demanar que deixessin de seguir el seu compte d'Instagram i ha decidit obrir una nova pàgina on diu que penjarà més vídeos del seu poni.