La resposta de Will Smith

L'actor apaga les crítiques cantant de nou 'La Bamba' El vídeo ha aconseguit 12 milions de reproduccions en menys d'un dia

Actualitzada 16/02/2018 a les 18:11

No és cap novetat que l'actor es defensa parlant i cantant castellà. Fa poc, va publicar un vídeo on apareix cantant 'Bésame mucho', més tard va sorprendre interpretant 'La bamba' acompanyat d'un grup de música. Per aquest vídeo, però, va rebre algunes crítiques i burles a les xarxes, ja que s'equivoca en algunes paraules de la cançó. Precisament per aquest motiu, va voler aprofitar per penjar un nou vídeo a Facebook per demostrar que no tenien raó i que realment és capaç de cantar 'La bamba' sense cap error. Aquest és el resultat. Un vídeo amb 12 milions de reproduccions en menys d'un dia.