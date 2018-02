Milers d'ocells enfosqueixen el cel

L'escena recorda la pel·lícula 'Els ocells' de Hitchcock És un fenomen que es produeix any rere any

Actualitzada 13/02/2018 a les 11:02

Va succeir als carrers de Mesquite, a Texas. Un conductor, des del seu vehicle, va filmar una escena força impressionant. Milers d'ocells volant i enfosquint per complet el cel. Una imatge que podria recordar a la pel·lícula de terror d'Alfred Hitchcock, 'Els ocells'. Les aus, però, no van atacar a ningú, sinó que senzillament van protagonitzar un fenomen que es produeix any rere any, cada cop que emigren cap a la regió nord-americana.