Will Smith i la seva faceta de cantant

L'actor canta 'Bésame mucho' El vídeo ja ha aconseguit més de 6 milions de visualitzacions

Actualitzada 05/02/2018 a les 21:10

Des que Will Smith té Instagram, les xarxes s'han revolucionat. L'actor sovint puja vídeos que li treuen el somriure a qualsevol i que aconsegueixen que cada persona que els veu pugui passar una bona estona. Ara s'ha atrevit amb un nou vídeo on apareix cantant el clàssic 'Bésame mucho' de José José, un tema que no ha deixat a cap dels seus seguidors indiferent i que, com era previsible, ha aconseguit gairebé 6 milions de visualitzacions.