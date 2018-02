Actuació en un supermercat

L'home conquista al públic amb un ball molt divertit Va succeir en un supermercat de Barranquilla

Actualitzada 05/02/2018 a les 21:16

El divertit ball d'aquest home colombià va conquistar a tots els assistents d'un supermercat de Barranquilla, al nord del país. El vídeo, que va ser gravat per un comprador, ja s'ha fet viral a les xarxes socials i mostra com l'home, feliç i animat, mou els braços i les cames i balla al ritme d'una alegre melodia tropical. Es desconeix, però, si va ser una actuació preparada o espontània.







En Colombia, un carismático anciano decidió mostrar sus habilidades para el baile en un abarrotado supermercado de Barranquilla, en el norte del país. En un video captado por un comprador, el animado hombre mueve los brazos y las caderas y danza al son de una alegre melodía tropical de una banda en vivo. Su amistosa y energética actitud no pasó desapercibida entre los testigos, que respondieron con sonrisas. Aunque se desconoce si fue una actuación espontánea o premeditada, es una clara muestra del ambiente que se vive en la ciudad a puertas del famoso Carnaval de Barranquilla, que dará inicio el próximo 10 de febrero