L'animal somriu quan escolta 'Say cheese!' La seva propietària no pot deixar de riure

Actualitzada 02/02/2018 a les 12:20

Aquest gos fa un parell de dies que ha revolucionat les xarxes socials. En el vídeo es pot veure com l'animal assegut, escolta atentament a la seva propietària. Quan la dona li diu: "Say cheese!", el gos immediatament somriu i ho fa d'una manera molt graciosa alhora que es preparara com si li anessin a fer una fotografia. La dona, a la vegada, no pot parar de riure.