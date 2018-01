Un porc molt dormilega

La divertida escena entre un gos i un porc El gos lluita desesperadament per interrompre el son del porc

Actualitzada 29/01/2018 a les 13:48

Un porc de grans dimensions dorm profundament a casa seva, mentre que un gos lluita desesperadament per despertar-lo. L'animal borda, salta sobre seu i fa diversos intents per moure'l, però no hi ha manera que obri els ulls. Finalment, de cop, el porc s'acaba aixecant del terra ignorant completament al gos. Unes imatges que provoquen les rialles de qualsevol des del primer segon, i que ja s'han fet viral a les xarxes socials.