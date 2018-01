L'entrevista al consòl menor de la Massana que s'ha fet viral

Raül Ferré es diverteix durant una entrevista És el vídeo més vist de tots els que ha publicat World Ski Awards sobre la gala

Actualitzada 25/01/2018 a les 14:19

El passat mes de novembre es va celebrar la gala dels World Ski Awards 2017. A la cerimònia van acudir els codirectors de Vallnord, així com el cònsol major d'Ordino i el cònsol menor de la Massana. Aquest últim, Raül Ferré, va protagonitzar una entrevista que ja s'ha fet viral a les xarxes, amb més de 4.5000 visualitzacions. De fet, és el vídeo més vist de tots els publicats sobre la gala. Ferré es mostra molt feliç per haver rebut el guardó a la millor estació d'esquí d'Andorra. Mentrestant, aprofita per ballar i divertir-se al ritme de la música.