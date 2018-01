L'animal se n'alegra quan el seu amo torna de la feina Li dóna la benvinguda amb una abraçada

Actualitzada 24/01/2018 a les 17:46

Queda demostrat que no hi ha amor més real i incondicional que el d'un gos amb el seu amo. Aquestes tendres imatges són un exemple més que els animals poden convertir-se en amics fidels dels éssers humans. El gos se n'alegra de veure el seu amo quan arriba de la feina donant-li la pota com a benvinguda i, posteriorment, abraçant-lo com a demostració del seu afecte cap a ell. El vídeo ja s'ha fet viral.