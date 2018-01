El gol més inesperat

Un gol imparable des del centre del camp El porter cumplia anys aquell mateix dia

El gol del porter del CD Lugo no va deixar indiferent a ningú. En un partit contra el Sporting de Gijón, Juan Carlos va xutar la pilota des del centre del camp amb una distància de 65 metres entre la seva posició i la porteria de l'equip contrari. Tot i que semblés gairebé impossible, va aconseguir marcar un gol que el porter del Gijón no va aconseguir parar. Juan Carlos mai n'havia marcat un i va rebre diverses felicitacions per part de la resta dels seus companys d'equip i de tots els assistents al partit.