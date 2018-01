Un geni al piano

Un jove demostra el seu talent al piano L'actuació va deixar sorprès a molts dels clients del centre comercial

Actualitzada 19/01/2018 a les 18:01

Gael, un jove mexicà, sorprèn a tot un centre comercial de Liverpool després d'interpretar dues cançons al piano. Durant més de tres minuts, molts dels visitants de l'establiment l'observen amb deteniment meravellats per la seva música. Quan Gael acaba de tocar l'instrument, molts d'ells el feliciten apluadint-lo durant una bona estona. Però la història no acaba aquí. Gràcies a la difusió del vídeo per les xarxes socials, un temps més tard van poder localitzar al jove i el van obsequiar amb un piano per donar-li l'oportunitat de seguir practicant aquest gran talent.