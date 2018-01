Passió per la neu El gos es llança amb un trineu diversos cops

Actualitzada 19/01/2018 a les 18:23

No importa si t'agrada o no la temporada d'hivern: l'amor d'aquest adorable gos per la neu és infecciosa, El vídeo, que ja s'ha fet viral, mostra la nova passió d'aquest gos: l'animal, que és extremadament intel·ligent, ha après a llançar-se repetides vegades amb un trineu per la neu.