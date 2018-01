Un passatger intenta desembarcar d'un avió per la porta d'emergència

Un passatger marxa de l'avió per la porta d'emergència El vol de Ryanair sortia amb retard i l'ocupant es va cansar d'esperar.

Actualitzada 04/01/2018 a les 18:00

Un vol de Ryanair sortia amb una hora de retard des de Londres. Precisament per aquest motiu, un passatger va agafar el seu equipatge i va marxar per la porta d'emergència. L'escena va ser gravada per un dels passatgers. En el vídeo es poden escoltar les rialles de la resta d'ocupants de l'avió. El passatger que va realitzar aquesta anècdota es podria enfrontar a una multa de fins a 45.000€.