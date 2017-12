Un tornado arrasa un local en qüestió de segons

Tornado imprevist Un tornado arrasa un local amb treballadors a dins.

Actualitzada 15/12/2017 a les 11:30

Un grup de treballadors d'Spartanburg, a Carolina del Sud, es van veure sorpresos per l'arribada d'un poderós huracà. En adonar-se del fenòmen van haver de córrer a refugiar-se i és que tal com es pot apreciar en les imatges captades per les càmeres de seguretat, en qüestió de segons el local on treballaben van quedar totalment arrassat.



Sembla ser que el tornado va agafar d'imprevist els treballadors que amb prou feines van tenir temps de trobar un lloc on refugiar-se.