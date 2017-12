La manera més exitosa de vendre un cotxe

La millor manera de vendre un cotxe Munta un anunci per vendre el cotxe de la seva parella.

L'autor d'aquest vídeo deixa clares les seves intencions des d'un bon inici: "la meva novia necessitava vendre el seu cotxe. Per ajudar-la he fet un anunci comercial". I el resultat és realment espectacular, sembla tot un anunci professional.



Max, l'autor del vídeo, va utilitzar drons i múltiples càmeres per mostrar tot allò bo que té el vehicle del 1996. Primer li va donar una personalitat. "No li diguis Honda Accord de 1996, sinó 'Greenie'". I va intentar a més, anar a tocar la fibra. "Tu ets diferent", assegura, tot afegint: "ets feliç tal com ets, no t'importen els diners". I ho remata amb un: "Això no és un cotxe. Això et tu. És un estil de vida, una elecció. La teva elecció. Perquè el luxe només és un estat mental".



La idea va tenir bon resultat i la subhasta que va començar a eBay per 499 dòlars, va acabar tancant-se amb un preu de venda de 20.000 dòlars.