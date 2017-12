L'anunci de reclutament "més entretingut del món" Campanya de la policia de Nova Zelanda per captar més agents

Actualitzada 15/12/2017 a les 11:15

La majoria de cossos de seguretat d'un país de tant en tant organitzen campanyes de reclutament per tal d'ampliar el nombre d'efectius amb què compten. Aquesta vegada, però, hi ha hagut algú que ha destacat per la seva originalitat. És el cas del cos de policia de Nova Zelanda que han publicat un anunci que ells mateixos han batejat com "el vídeo de reclutament de policies més entretingut del món".



Si hi fan un cop d'ull de seguida s'adonaran que realment té quelcom d'especial: acció al més pur estil Hollywood gràcies als actors que són agents del mateix cos i també humor per reflectir tots els aspectes de la vida d'un policia. Dos minuts i mig d'acció amb més de 70 policies que han col·laborat en una campanya que esperen que tinigui efecte per tal de mantenir-se com el país més segur del món.