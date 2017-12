Realitat virtual terrorífica Una dona té por amb unes ulleres de realitat virtual i s'aferra al primer que troba.

Actualitzada 13/12/2017 a les 11:00

Provar unes ulleres de realitat virtual té certs riscos. pot ser que et vegis enfrontan-te a situacions molt terrorífiques i necessitis trobar quelcom perquè et doni seguretat.



Això és el què li passa a la protagonista d'aquet vídeo que enmig d'un atac de por agafa el què té més a mà: el seu gos. El què no s'adona és que l'ha agafat del costat equivocat, així que en lloc d'acariciar la cara, el què es posa a tocar de la galta és el cul! Quan la família l'avisa de la situació, acaben tots rient.