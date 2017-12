La cançó de Nadal perfecta Un grup de centres comercials va engegar un projecte per trobar la cançó de Nadal perfecta que apugés els ànims dels compradors.

Actualitzada 13/12/2017 a les 11:15

Diversos científics, musicòlegs i artistes han decidit buscar l'equació perfecta per aconseguir la cançó de Nadal "més feliç" de la història. Un projecte encarregat per Intu, un grup de centres comercials britànics. El resultat es va estrenar fa uns dies a Youtube i Spotify i ja és tot un èxit amb milers de visualitzacions.



Al final ha resultat que la cançó de Nadal perfecta és una barreja de les 200 composicions més existoses de tots els temps. El musicòleg del Berklee College of Music a Boston Joe Bennett les va analitzar i va arribar a la conclusió que la combinació que fa atractiva una nadala és un tempo de 4/4 acompanyat amb sons de campanetes.



Els encarregats de gravar la composició han estat el London Community Gospel Choir tot i que altres cors locals són els encarregats d'interpretar-la aquests dies als centres comercials del grup Intu. L'objectiu, segons els creadors, "augmentar la felicitat" dels compradors anglesos, és clar!