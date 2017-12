Tot el què vull per Nadal és... una migdiada!

De regal de Nadal... una migdiada! Una nena li demana al Pare Noel un regal d'allò més sorprenent per Nadal.

Actualitzada 11/12/2017 a les 17:10

A les portes de Nadal són nombrosos els indrets on els infants poden visitar el Pare Noel i confessar-li quins són els regals que volen per aquestes festes.



Ara bé, segur que no és molt habitual trobar-se amb desig que va expressar la petita protagonista d'aquest vídeo. Després de molta estona de fer cua i esperar per poder seure a la falda del Pare Noel, quan aquest li demana quin regal vol per Nadal la nena ho té clar: una migdiada!



I és clar, el Pare Noel no li pot negar el desig, així que de seguida se l'acomoda a la falda i amb el cap entre la barba perquè la petita pugui dormir.