Heroi després de rescatar un conill d'un incendi

Heroi per rescatar un conill del foc Un home posa en risc la seva vida per rescatar un conill que estava a punt de ser engolit per un incendi a Califòrnia.

Actualitzada 11/12/2017 a les 17:21

Els importants incendis que afecten des de fa una setmana el sud de Califòrnia estan deixant imatges espectaculars de flames i paisatges desolats.



Concretament al foc localitzat al comtat de Ventura, si ha viscut una commovedora història que ha convertit en heroi un dels veïns que fugia de les flames per l'autopista 1. Un equip de notícies que cobria el succés va poder captar les imatges de l'home desesperat veient com el foc estava a punt d'atrapar un conill.



L'estima cap als animals, l'estrés o l'adrenalina del moment van fer que el noi, arriscant la seva vida, s'apropés al foc per salvar el conill. Tot i que le simatges han fet la volta al món i han corregut com la pòlvora a través de les xarxes, el seu protagonista ha declinat fer entrevistes.