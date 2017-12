El trap que denuncia el masclisme des de fa 4 segles

Trap reivindicatiu Un muntatge per denunciar el sexisme i el masclisme.

Actualitzada 11/12/2017 a les 16:58

No és nadalenca, però potser serà el hit d'aquestes festes. "Velaske, ¿yo soy guapa?" és el trap (el gènere musical que barreja hip hop amb música electrònica de ball) de Las Meninas, una composició acompanyada d'un vide de menys de tres minuts que s'ha convertit en viral al YouTube i que ha aconseguit amb 15 dies més d'un milió de visualitzacions.



A través d'aquesta cançó s'ha volgut llançar un missatge de protesta contra el masclisme i el sexisme. Christian Flores, que treballa desenvolupant vídeos per a la plataforma PlayGround, és el creador del muntatge que ha revolucionat les xarxes. De fet, segons ha explicat el mateix Flores, la idea sorgeix d'una experiència personal pròpia: "La tesis de la cançó és una correlació amb una història familiar que vaig viure. Em vaig trobar amb una nena de 5 anys a qui les àvies pressionaven dient-li que havia de ser guapa i femenina". Així, li asseguraven que "si no estas guapa, ningú et voldrà", afirma que li van dir, una situació queno considera que no és normal i que ha volgut denunciar perquè diu que "des que fa 400 anys la infanta Margarita d'Àustria ho va viure, t'adones que no s'ha avançat en aquest tema".