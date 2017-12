On s'amaguen els treballadors de les vies del metro de Nova York quan ve el tren?

L'amagatall dels operaris del metro de Nova York Un vídeo revela on s'amaguen els operaris del metro de Nova York quan ve un tren.

Actualitzada 06/12/2017 a les 13:46

Les averies al metro de Nova York, com a quelsevol altra part del món són inevitables i posar-hi solució representa tot un repte pels operaris de manteniment que treballen contrarrellotge per no interferir massa en els horaris dels combois.



Ara bé, la gran pregunta: on van els treballadors quan ve un tren i ells es troben a les vies? Sota aquest títol hi ha un vídeo que els darrers dies està triomfant al YouTube. Gràcies a aquestes imatges es resol el misteri: quan reben la notificació que el tren està a punt d'arribar, un a un, els operaris van ocupant els seus llocs en uns petits forats a la paret que hi ha just davant de la plataforma. Malgrat que pot semblar obvi, segurament molts ciutadans no s'havien parat mai a pensar per a què servien aquells espais prop de les vies.