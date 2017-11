El crit d'espant d'una dona per un canvi de música en l'obra 'L'ocell de foc'

Crit en ple concert Una dona crida en mig d'un concert de música clàssica

En l'actuació d'una orquestra tothom espera, normalment, silenci absolut per gaudir de la música. Però fa pocs dies es va donar una situació que poc tenia a veure amb tot això.



Mentre la North State Symphony interpretava 'L'ocell de foc' d'Stravinsky, es va produir un canvi musical que va fer que una dona s'espantés de tal manera que va deixar anar un sorollós crit que es va sentir per tota la sala. No se sap perquè es va espantar tant, però com a consequència es van generar rialles entre el públic i fins i tot al director i alguns membres de l'orquesta se'ls va escapar un petit somriure. Afortunadament l'espectacle va poder continuar sense problemes.