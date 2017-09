Caiguda a la piscina d'una Miss

Caiguda d'una Miss Una concursant de Miss Espanya cau a la piscina

Actualitzada 29/09/2017 a les 10:19

El certàmen de Miss Espanya ha tingut una protagonista clara. I no ha estat precisament la guanyadora. Pilar Magro, Miss Càceres, és qui s'ha convertit en el centre d'atenció després de protagonitzar una de les caigudes més sonades de la xarxa.



La noia va intentar fer un gir en una sessió de fotos de l'esdeveniment mentre caminava pel costat de la piscina, amb tant mala fortuna que va caure directa a l'aigua. Els crits i rialles de les companyes es poden sentir perfectament en el video que a YouTube ja ha superat el milió de visites. Després de la caiguda, un treballador del certàmen es va llançar a l'aigua per ajudar-la a sortir. La concursant es va asseure a la vora de la piscina totalment avergonyida, mentre les companyes l'aplaudien per intentar animar-la.



Finalment qui es va endur la corona de guanyadora va ser Miss Albacete, Sofía del Prado.