Queixes pel "zulo" Un vídeo gravat per un guàrdia civil mostra la cabina del vaixell on han de dormir quatre persones.

Actualitzada 22/09/2017 a les 10:36



Els guàrdies civils que han desembarcat a Catalunya per frenar el referèndum de l'1-O sembla que no estan del tot contents. El motiu? Les condicions en què hi han d'estar. Un vídeo gravat per un dels agents, que aviat s'ha convertit en viral, mostra la cabina del vaixell on han de dormir quatre persones. El policia l'anomena "zulo".