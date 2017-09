El conductor d'un tren "dutxa" els passatgers que esperaven a l'estació

'Dutxa' a l'estació de tren Un tren sense parada no disminueix la velocitat en passar per una estació amb les vies inundades i 'dutxa' als passatgers que estaven a l'andana esperant.

Actualitzada 22/09/2017 a les 17:37

Les pluges torrencials que han afectat l'Índia no només han provocat inundacions als carrers, les vies de tren també estan col·lapsades. I podria sembla que el normal sigui que els trens que hi passen disminueixin la velocitats per no mullar els passetgers que esperen a l'andana, però com es pot comprovar en aquest vídeo no sempre és així.



A les imatges es veu l'estació de tren de Nala Sopara, prop de Bombai. Allà un grup de persones esperen el tren aliens el què estava a punt de passar. Les vies, com tantes altres al país, estaven completament inundades i el conductor del primer tren que s'aproximava - sense parada a l'estació- en comptes de disminuir la velocitat, es va conformar amb avisar amb un toc de botzina en entrar a l'estació. El resultat? Una 'dutxa' d'aigua espectacular que va causar estralls entre els viatgers. Les càmeres van captar la cara de resignació dels presents que no van poder fer més que intentar apartar-se o provar d'aturar una mica la remullada amb el paraigües.