Ballet descoordinadament coordinat

El vals de l'error Una peça de ballet descoordinadament coordinada.

Actualitzada 19/09/2017 a les 19:57

El ballet es caracteritza per buscar sempre la perfecció, una coordinació total dels ballarins pel què fa als moviments i a l'espai i el temps. Amb tot, l'any 1956 el coreògraf Jerome Robbins va crear 'El vals de l'error', amb la voluntat de fer riure el públic mitjançant una sèrie d'errors deliberats coordinats amb la música de Chopin. D'alguna manera buscava fer una paròdia de la disciplina, mostrant una peça on la seva coreografia ha estat completament desarticulada.



Amb aquesta peça s'aconsegueix tenir al públic completament atent a cadascun dels passos de les ballarines durant la posada en escena gràcies a una sèrie d'errors "descoordinadament coordinats".



L'obra es va fer a l'Òpera Estatal de Viena i va tenir molt èxit. I és clar, a dia d'avui tot el què té èxit acaba a la xarxa i no tarda en fer-se viral.