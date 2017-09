El gos que vol fer de futbolista

El gos que fa de futbolista Un gos salta en un camp de futbol i s'endú la pilota mostrant habilitats de futbolista.

Actualitzada 19/09/2017 a les 20:06

Que els gossos i les pilotes acostumen a ser amics, tots ho sabem. Ara bé, aquesta setmana a l'Argentina es va poder comprovar que alguns tenen autèntiques qualitats de futbolistes.



És el què va passar en un partit entre el San Lorenzo i l'Arsenal de la lliga argentina i que n'ha quedat testimoni amb aquestes imatges que s'han fet virals a la xarxa. En mig del partit, coincidint amb un moment que el joc queda aturat, l'animal salta al camp i es dirigeix decidit cap a la pilota. Seguidament comença a controlar-la amb el morro i a fer-la anar cap aquí, cap allà.



Alguns jugadors s'apropen fins a l'animal i li prenen la pilota, tot llançant-la cap a la zona del còrner perquè es pugui seguir amb el joc. El gosset, però, no es dona per vençut i surt corrents cap a la pilota, tornant-la agafar i seguint jugant fins que li tornen a prendre.



Al final, com es pot veure, fins i tot un canal de televisió que seguia el partit va provar d'entrevistar l'animal. Qui sap si serà el proper crack de l'equip!