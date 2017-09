Gat poruc Un gat té por d'una aranya robòtica.

Actualitzada 11/09/2017 a les 14:00

L'expressió 'com gat i gos' aquí es podria transformar en 'com gat i aranya'. I és que aquest felí no sembla molt content amb el robot aràcnid que li han presentat els seus amos. Un juguet, que més que agradar-li, sembla que li fa por.