Un gat obedient Un gat espera a que el semàfor es posi en verd per creuar el pas de peatons.

Actualitzada 07/09/2017 a les 14:20

Els que van veure l'escena en directe es van quedar bocabadats, i és que no és habitual que un gat respecti els semàfors. Ara ja sabem, però, que a Corea hi ha un que sí ho fa, que s'espera a que es posi en verd per creuar el pas de peatons.