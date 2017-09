El pinso no és prou recompensa

La rabieta d'un gos El gos protesta en veure que no té el seu menjar preferit

Actualitzada 04/09/2017 a les 13:27

Els vídeos d'animals comportant-se com a persones triomfen a les xarxes. Aquest dogo n'és un altre cas.



En veure que al seu plat no hi ha el que més li agrada, reacciona com un nen petit i protesta de forma airada i divertida.