Ball ente núvols La famosa paracaigudista acròbata Anastacia Barannik ha ballat en plena caiguda lliure per conscienciar sobre la contaminació de l'aire.

Actualitzada 31/08/2017 a les 19:14

L'última campanya de Greenpeace per conscienciar sobre la importància de mantenir un aire net té com a protagonista a la famosa paracaigudista acròbata Anastacia Barannik. En el vídeo difós per la organització se la pot veure ballant a l'aire en plena caiguda lliure.