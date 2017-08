El F.C. Levadia de Tallinn, a Estònia, ho va fer

Es pot fer un gol sense tocar la pilota? Situació còmica en un partit de la copa d'Estònia

Actualitzada 30/08/2017 a les 11:55

El futbol de possessió ha meravellat a mig món. Cada cop més equips han adoptat aquesta manera d'entendre l'esport. La creació amb la pilota, les sortides controlades des de la defensa, i la construcció de l'atac amb el control de la pilota.



Tot i així, hi ha vegades que les coses no funcionen i sinó que ho expliquin als jugadors del Paide Linnameeskond, un equip del centre d'Estònia que protagonitza aquesta jugada còmica on, amb el 100% de la possessió de la pilota, acaba concedint un gol.