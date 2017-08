El gos...com un nen!

Un gos...com un nen! Un gos s'ho passa bé als cavallets amb un grup de nens.

Actualitzada 21/08/2017 a les 17:00

Als animals els encanta passar-s'ho bé i sinó que li demanin al què apareix en aquest vídeo. Un grup de nens es diverteixen als cavallets i sembla que l'animal no vol ser menys. Així que agafa el lloc que queda lliure i s'hi col·loca com si fos un infant més: assegut correctament i amb les mans al manillar per aguantar-se.



Ni els nens ni el gos semblen sentir-se estranys amb l'escena. Tot al contrari. Tothom s'ho passa bé i quan els cavallets deixen de girar, els infants tornen a donar-li impuls per seguir divertint-se.