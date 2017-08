Un culturista s'exhibeix davant una càmera de seguretat Un jove mostra musculatura davant la càmera de seguretat d'un supermercat

Actualitzada 18/08/2017 a les 10:37

A tothom li agrada presumir. Sinó que li diguin al jove protagonista d'aquest vídeo que va ser captat per les càmeres de seguretat d'un supermercat.



El noi està davant d'unes lleixes escolllint algun producte quan de sobte s'adona que hi ha una càmera de seguretat que l'enfoca. Llavors decideix presumir de musculatura. Mira que no vingui ningú pel mateix passadís i es posa davant la càmera fent diferent moviments que permeten apreciar el treball fet al seu cos. Al final, fins i tot, acaba traient-se la samarreta.



Quan per fi altres clients es dirigeixen al mateix passadís on és el jove atura l'actuació i se'n va. I és que sembla que qualsevol moment és bo per presumir