Beure aigua en ple vol acrobàtic no és tant difícil La ciència, un cop més, ens sorprèn

Actualitzada 18/08/2017 a les 10:55

Quan fas voltes i loopings sense parar la lògica ens diu que tenir un got d'aigua a les mans és la manera més viable per acabar xops. Però la ciència ho desmenteix.



Aquest pilot juga amb la força de la gravetat per demostrar que tot és possible, i el resultat és sorprenent.