Una gallina contra una llesca de pa

La gallina i la llesca de pa Una gallina es baralla amb una llesca de pa.

Actualitzada 16/08/2017 a les 12:27

La gallina que protagonitza aquest vídeo sembla no tenir molt clar el què té al davant. Troba una llesca de pa i comença a picotejar-la. Però de cop, sense saber com, la llesca que està foradada li queda penjada del coll i així comença la part curiosa de les imatges.



L'animal queda sorprès i no entén perquè no es pot desfer del tros de pa. Comença a caminar enrere espantada fins que tot movent el cap es fa baixar la llesca un tros més avall quedant-li amagada dins el plumatge.



Al final qualsevol diria que la gallina esta encantada de portar les llesques de pa com a collaret, ja que repeteix l'acció una segona vegada.