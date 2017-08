Rodatge accidentat de 'Missió Impossible 6'

Rodatge accidentat Tom Cruise pateix un accident durant el rodat de 'Missió impossible 6'

Actualitzada 16/08/2017 a les 12:05

L'actor nord-americà Tom Cruise va patir un aparatós accident aquesta setmana mentre gravava una de les escenes de la pel·lícula 'Missió Impossible 6'.



Cruise de 55 anys es va estampar contra una paret quan intentava realitzar un salt molt arriscat. En el vídeo es pot veure com l'actor salta des d'una bastida però no arriba a l'edifici del davant. En aixecar-se es pot veure que està d'allò més adolorit i que va coix.



Després de l'incident s'ha decidit aturar el rodatge però ni la productora ni els representants de l'acotr no han fet declaracions. Tom Cruise té per costum fer ell mateix la majoria d'escenes perilloses de les pel·lícules d'acció que protagonitza.