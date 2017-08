El cotxe que cau del cel (o del pàrquing)

Un vehicle cau d'un pàrquing Un cotxe cau del setè pis d'un aparcament.

Actualitzada 16/08/2017 a les 11:46

Fa dies que hi ha un vídeo que s'ha apoderat de les xarxes socials. El va fer públic la policia d'Austin, als Estats Units. Es tracta d'unes imatges impactants gravades per les càmeres de seguretat d'un pàrquing: un vehicle es precipita des de la setena planta d'un garatge i cau picant a la part de darrere d'un altre vehicle que passava pel carreró.



Els fets van tenir lloc el passat 13 de juliol al matí i la conductora del cotxe, d'uns trenta anys, va haver de ser traslladada a l'hospital amb ferides greus, però es recupera de manera satisfactòria després de l'accident.



Les imatges publicades mostren primer un cotxe que passa de llarg l'entrada de l'aparcament, llavors fa marxa enrere i just en aquell moment cau el vehicle que hi havia a la setena planta de l'edifici, quedant completament destrossat. Després de l'impacte de seguida diverses persones corren a socórrer a la conductora.



El més curiós és que no és la primera vegada que passsa. Es tracta del segon accident amb les mateixes característiques que passa en aquest pàrquing, ja que el setembre de l'any passat un altre vehicle va caure des del novè pis.