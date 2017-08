Dos nadons es diverteixen en una plataforma vibratòria

Nou ús per a la plataforma vibratòria Dos infants s'ho passen d'allò més bé sobre una plataforma vibratòria.

Actualitzada 16/08/2017 a les 12:15

A vegades tenim aparells a casa que ja no utilitzem i ens agradaria donar-los una altra funció. Doncs bé, els pares dels dos protagonistes d'aquest vídeo han estat d'allò més originals amb la seva plataforma vibratòria.



En les imatges es pot veure com dos nadons estan a sobre de l'aparell i s'ho passen d'allò més bé quan noten les vibracions. Una solució fàcil i pràctica per tenir els infants entretinguts i que els pares tinguin un moment per respirar.